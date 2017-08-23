Лукин назначен заместителем генпрокурора

«Распоряжением главы государства Лукин Андрей Иванович назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

56-летний Андрей Лукин с 2003 года занимал различные должности в столичном госаппарате: возглавлял департамент жилья, департамент административной и правовой работы министерства индустрии и торговли. В 2003 году был назначен заместителем министра индустрии и торговли Республики Казахстан; с 2005 по 2014 годы занимал пост заместителя председателя агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. С декабря 2014 года был заместителем акима города Астаны.