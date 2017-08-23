Соответствующее распоряжение подписал Нурсултан Назарбаев
Лукин назначен заместителем генпрокурора
Фото с сайта astana.gov.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Андрея Лукина заместителем генерального прокурора. Ранее Лукин занимал должность заместителя акима Астаны, сообщает Акорда.

«Распоряжением главы государства Лукин Андрей Иванович назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

56-летний Андрей Лукин с 2003 года занимал различные должности в столичном госаппарате: возглавлял департамент жилья, департамент административной и правовой работы министерства индустрии и торговли. В 2003 году был назначен заместителем министра индустрии и торговли Республики Казахстан; с 2005 по 2014 годы занимал пост заместителя председателя агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. С декабря 2014 года был заместителем акима города Астаны.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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