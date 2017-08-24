Он подчеркнул, что за этим решением не стоят никакие политические причины
Бигельды Габдуллин заявил, что уходит из журналистики
Фото Казиса Тогузбаева, Радио Азаттык

Исполняющий обязанности советника главного редактора Central Asia Monitor, Бигельды Габдуллин опубликовал сообщение на сайте Central Asia Monitor, в котором заявил о своем намерении более не заниматься журналистской и издательской деятельностью.

«Как известно, я четвертый десяток лет занимаюсь журналистикой. Сейчас нахожусь в предпенсионном возрасте. По приговору суда от 24 января 2017 года я был осужден к 5 годам ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности. (...) Однако полагаю, что допущенные мною нарушения стандартов журналистики не позволяют мне далее заниматься журналистской и издательской деятельностью», - написал Бигельды Габдуллин.

Габдуллин отметил: "Это мое глубоко осознанное решение. Оно диктуется тем, что я взвесил все эти обстоятельства. Хотел бы особо подчеркнуть, что за этим решением не стоят никакие политические причины. Я был и остаюсь решительным сторонником Президента РК Н. А. Назарбаева, той политики, которую он проводит ради улучшения жизни казахстанцев".

"Да, я был и являюсь твердым приверженцем политической линии Президента РК, поскольку не раз убеждался в том, что она является единственно правильной в условиях Казахстана. У любого человека случаются ошибки. И, я думаю, важно вовремя их осознавать и извлекать верные уроки", - подчеркнул Габдуллин.

О задержании Габдуллина стало известно 15 ноября 2016 года. Тогда Нацбюро по противодействию коррупции сообщило, что он якобы вымогал средства у госорганов в пользу «подконтрольных СМИ». Помимо Central Asia Monitor, Габдуллин также являлся директором интернет-портала «Радиоточка». Он же являлся владельцем обоих изданий.

Главное слушание по делу Бигельды Габдуллина началось 17 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам в Астане. Ранее прокурор требовал для Габдуллина реального срока заключения, однако на слушании 23 января прокурор Айтжанов изменил запрашиваемое наказание на ограничение свободы.

В итоге судебного разбирательства, Бигельды Габдуллин был приговорен к пяти годам ограничения свободы без конфискации имущества и с установлением пробационного контроля с подпиской о невыезде. Габдуллин был освобожден в зале суда.

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