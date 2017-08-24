Бигельды Габдуллин заявил, что уходит из журналистики

Исполняющий обязанности советника главного редактора Central Asia Monitor, Бигельды Габдуллин опубликовал сообщение на сайте Central Asia Monitor, в котором заявил о своем намерении более не заниматься журналистской и издательской деятельностью.

«Как известно, я четвертый десяток лет занимаюсь журналистикой. Сейчас нахожусь в предпенсионном возрасте. По приговору суда от 24 января 2017 года я был осужден к 5 годам ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности. (...) Однако полагаю, что допущенные мною нарушения стандартов журналистики не позволяют мне далее заниматься журналистской и издательской деятельностью», - написал Бигельды Габдуллин.

Габдуллин отметил: "Это мое глубоко осознанное решение. Оно диктуется тем, что я взвесил все эти обстоятельства. Хотел бы особо подчеркнуть, что за этим решением не стоят никакие политические причины. Я был и остаюсь решительным сторонником Президента РК Н. А. Назарбаева, той политики, которую он проводит ради улучшения жизни казахстанцев".

"Да, я был и являюсь твердым приверженцем политической линии Президента РК, поскольку не раз убеждался в том, что она является единственно правильной в условиях Казахстана. У любого человека случаются ошибки. И, я думаю, важно вовремя их осознавать и извлекать верные уроки", - подчеркнул Габдуллин.

О задержании Габдуллина стало известно 15 ноября 2016 года. Тогда Нацбюро по противодействию коррупции сообщило, что он якобы вымогал средства у госорганов в пользу «подконтрольных СМИ». Помимо Central Asia Monitor, Габдуллин также являлся директором интернет-портала «Радиоточка». Он же являлся владельцем обоих изданий.

Главное слушание по делу Бигельды Габдуллина началось 17 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам в Астане. Ранее прокурор требовал для Габдуллина реального срока заключения, однако на слушании 23 января прокурор Айтжанов изменил запрашиваемое наказание на ограничение свободы.

В итоге судебного разбирательства, Бигельды Габдуллин был приговорен к пяти годам ограничения свободы без конфискации имущества и с установлением пробационного контроля с подпиской о невыезде. Габдуллин был освобожден в зале суда.