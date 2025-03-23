Еще одна журналистка арестована в Кыргызстане за критические посты в соцсетях

В Кыргызстане на два месяца арестована журналистка Канышай Мамыркулова. Ее подозревают в призывах к массовым беспорядкам – традиционное обвинение, используемое властями страны в отношении их критиков.

«Проводится экспертиза постов касательно приграничного вопроса. Я так понял. [...] Ей не выдали повестку на допрос, забрали из дома прямо в тапочках. Не могу сказать, какое количество постов [привлекло внимание следствия]. [...] Канышай Мамыркулова сказала, что ни к чему незаконному не призывала», — сказал изданию Kloop юрист журналистки Нурбек Сыдыков.

Накануне суд отправил ее под стражу до 29 мая.

Канышай Мамыркулова — кыргызская журналистка и активистка. Она известна своими критическими высказываниями в адрес властей страны. За это уже несколько лет ее травятпровластные фейки в соцсетях, а также критикует лично сам президент Садыр Жапаров, обращает внимание Kloop.

В Кыргызстане с приходом к власти в 2020 году Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева усилилось давление на критиков власти. Десятки общественных деятелей, политиков, правозащитников и журналистов столкнулись с давлением, арестами и осуждением за их позицию.

В частности, длительный срок в колонии отбывают сотрудники расследовательского СМИ TemirovLive Махаббат Тажибек кызы и Азамат Ишенбеков, осужден акын Аскат Жетиген и другие. В большинстве случаев их обвиняли в призывах к массовым беспорядкам.

На этой неделе посетивший страну Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность преследованиями критиков режима Жапарова и Ташиева.

«Мы наблюдаем тревожные признаки чрезмерных ограничений для гражданского общества и независимой журналистики, создающих атмосферу страха и самоцензуры. [...] Когда люди, освещающие серьезные проблемы, касающиеся всего общества, такие как коррупция, чувствуют угрозу, это приводит к отсутствию независимого контроля, что может нанести серьезный ущерб [всему обществу]. Это означает, что проблемы остаются нерешенными», — сказал, в частности, Тюрк.