СМИ в Казахстане будут платить 16% НДС – Жумангарин

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин считает неправильным освобождать средства массовой информации от налога на добавленную стоимость. Поэтому СМИ будут платить НДС по общеустановленной ставке в 16%, заявил он в среду в ходе пленарного заседания мажилиса при обсуждении проекта нового Налогового кодекса.

«На сегодняшний день (предусмотрено – В.), что НДС для СМИ будет составлять 16%. Каких-либо льгот в их отношении не предусматривается. Порог по постановке на НДС в 40 млн тенге мы поддержали. Если вы не превышаете этого порога, то НДС не оплачиваете. Это считаю я единственной истиной», - заявил Жумангарин.

В свою очередь депутат Нартай Сарсенгалиев отметил, что в мире ведется информационная война и все страны стремятся обеспечить себе безопасность в информационном пространстве.

«Если ставка налога на добавленную стоимость для СМИ достигнет 16%, это отрицательно скажется на способности отечественных медиа создавать нужные для наших граждан проекты и сохранять конкурентоспособность. В результате иностранные СМИ заполонят наш рынок, и зарубежные проекты, не приносящие пользы нашему народу, будут круглосуточно транслироваться по телевидению, радио и распространяться через интернет. Это серьезная угроза», - считает парламентарий.

Он добавил, что областные, районные и городские журналы и газеты «выживают», журналисты получают «крошечные зарплаты», и из-за НДС в 16% многие из этих изданий «будут вынуждены закрыться, регионы останутся без информационных источников, а журналисты – без работы». В этой связи он предложил освободить отечественные печатные издания от уплаты НДС, а для официально зарегистрированных отечественных телеканалов, радиостанций и интернет-ресурсов сохранить НДС на уровне 10%.

Отметим, что ранее рассматривался вопрос об освобождении от уплаты НДС средства массовой информации и субъектов агропромышленного комплекса.