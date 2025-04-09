Ушел из жизни казахстанский журналист Лев Тараков

Казахстанский журналист и главный редактор общественно-политической газеты «Время» Лев Тараков скончался на 60-м году жизни, сообщает Kazinform.

По данным агентства, Тараков скончался скоропостижно.

Лев Тараков возглавлял газету «Время» с 2012 года. До этого был генеральным директором газеты «Литер», замгенерального директора ТОО «Liter-Media», главным редактором газеты «Известия-Казахстан». В 2002-2004 годах был советником-посланником посольства Казахстана в России, в 1998-2002 годах руководил пресс-службой президента Казахстана, а до этого, в 1997-1998 годах, был вице-министром информации и общественного согласия Казахстана.