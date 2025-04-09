Ушел из жизни казахстанский журналист Лев Тараков

Ему было 59 лет
Казахстанский журналист и главный редактор общественно-политической газеты «Время» Лев Тараков скончался на 60-м году жизни, сообщает Kazinform.
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