В Казахстане созданы все условия для работы женщин - Абдыкаликова

Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова в ходе встречи с председателем Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кристиной Мутонен и генеральным секретарем парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтеллой заявила о том, что сейчас в Казахстане созданы все условия, чтобы женщины могли работать в разных направлениях: в общественно-политической жизни, экономике, социальной сфере, сообщает МИА «Казинформ».

Гульшара Абдыкаликова рассказала о проводимой в Казахстане работе по вопросам гендерного равенства. «Этот вопрос является для нас актуальным и стоит на повестке дня. За эти годы ряд концептуальных документов был принят: стратегия гендерного развития на 2006-2016 годы. Данная стратегия завершила свою работу, сейчас принята концепция гендерного развития до 2030 года. При поддержке ОБСЕ мы приняли два закона о равных правах и возможностях мужчин и женщин, также о противодействии бытовому насилию. Эти законы сейчас работают, в них вносятся определённые поправки с учетом требований времени», - сказала она.

По ее словам, сейчас доля женщин в экономике Казахстана, в частности в малом и среднем бизнесе, составляет 50%. В Мажилисе Парламента эта цифра достигла почти 27%, в маслихатах - от 22 до 30%. «То есть сейчас созданы все условия, чтобы женщины могли работать в разных направлениях: в общественно-политической жизни, экономике, социальной сфере», - добавила Абдыкаликова.

По данным исследования ranking.kz, на основании официальной статистики, в 2016 году в Казахстане заработные платы женщин и мужчин в разбивке по трудовым сферам значительно разнились. Данные прошлого года свидетельствуют о том, что женщин хуже берут на работу и меньше платят, мужчины получают больше почти во всех сферах деятельности. Разница в зарплатах доходит до 42%, уровень женской безработицы - 5,5% против 4,4% у мужчин.