Суд Алматы пересмотрел приговор фигуранту дела о хищениях в БТА банке

Апелляционная коллегия Алматинского городского суда изменила
приговор бывшему директору по кредитованию БТА банка Кайрату Садыкову, заменив
реальный срок, который равнялся 15 годам заключения, на условный, сообщает агенство Sputnik.
"В отношении Мухтара Аблязова, Жаксылыка Жаримбетова, Садукаса Мамеш приговор оставлен без изменения. В отношении Кайрата Садыкова изменен, ему назначено наказание на основании статьи 58 части 3 УК РК путем поглощения более строгим наказанием менее строгого окончательно назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 300 МРП с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях на три года. На основании статьи 63 УК РК Садыкову назначенное наказание считается условным", — сообщили в пресс-службе суда.
Постановление вынесено 22 августа.
Ранее Садыков обвинялся в хищениях в особо крупных размерах и частично признал свою вину. Бывший директор по кредитованию банка Кайрат Садыков в июне 2017 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы был приговорен к 15 годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.
Главного фигуранта дела Мухтара Аблязова суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы. Сам Аблязов с 2009 года находится в бегах и сейчас, предположительно, проживает во Франции. Ему инкриминируется создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями.
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