Суд Алматы пересмотрел приговор фигуранту дела о хищениях в БТА банке

"В отношении Мухтара Аблязова, Жаксылыка Жаримбетова, Садукаса Мамеш приговор оставлен без изменения. В отношении Кайрата Садыкова изменен, ему назначено наказание на основании статьи 58 части 3 УК РК путем поглощения более строгим наказанием менее строгого окончательно назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 300 МРП с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях на три года. На основании статьи 63 УК РК Садыкову назначенное наказание считается условным", — сообщили в пресс-службе суда.

Постановление вынесено 22 августа.

Ранее Садыков обвинялся в хищениях в особо крупных размерах и частично признал свою вину. Бывший директор по кредитованию банка Кайрат Садыков в июне 2017 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы был приговорен к 15 годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.

Главного фигуранта дела Мухтара Аблязова суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы. Сам Аблязов с 2009 года находится в бегах и сейчас, предположительно, проживает во Франции. Ему инкриминируется создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями.