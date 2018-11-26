В России заблокировали доступ к постам на Facebook о Кенесе Ракишеве

Facebook и Instagram закрыли доступ для российских пользователей к публикациям, которые, по мнению Тушинского районного суда Москвы, порочат честь, достоинство и деловую репутацию владельца «БТА Банка» Кенеса Ракишева, пишет «Коммерсантъ» .

Тушинский районный суд Москвы в октябре частично удовлетворил иск Ракишева к 40 интернет-площадкам, включая Facebook, Instagram, «Компромат.Ру» и LiveInternet, признав опубликованную на них информацию о казахстанском бизнесмене порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию. В частности, Ракишев требовал удалить информацию, признать ее запрещенной к распространению на территории России, а деятельность сайтов признать незаконной. Суд принял решение только о блокировке отдельных страниц и признал нарушение прав на защиту персональных данных.

Как поясняет «Коммерсантъ», информация касалась личной жизни и бизнеса владельца БТА: обвинения бизнесмена в отношениях с несовершеннолетними, доведении до самоубийства и укрывательстве преступлений, говорится в материалах суда. В Facebook и Instagram посты были размещены с аккаунта под именем бывшего владельца «БТА Банка» Мухтара Аблязова. Как уточнил сам Ракишев, история с публикацией ложных сведений продолжается уже два года.

В настоящее время на некоторых сайтах, по данным издания, эта информация уже заблокирована операторами связи, а Facebook и Instagram сами заблокировали посты.

Блокировка ложной информации в соцсетях стала возможной в России с апреля 2018 года после подписания президентом РФ Владимиром Путиным соответствующих поправок в законодательство. За отказ удалить информацию площадкам грозят штрафы до 50 млн руб. До этого подобные требования распространялись в первую очередь на СМИ.