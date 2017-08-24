Общая выручка компании составила $8,7 млрд, что на 17% больше, чем годом ранее
Uber сообщил о росте выручки и снижении убытков
Фото Жанары Каримовой

Американский онлайн-сервис такси Uber сообщил о снижении убытков на 14%, по сравнению со вторым кварталом прошлого года — до $645 млн, исходя из представленной компании отчетности за второй квартал текущего года, пишет «Коммерсант».

Одновременно компания отметила, что ее общая выручка составила $8,7 млрд, что на 17% больше, чем годом ранее. Также компания информировала о довольно стабильной ситуации с наличием свободных денежных средств: сейчас эти запасы составляют $6,6 млрд, в конце первого квартала они составляли $7,1 млрд.

Поскольку Uber не является публичной компанией, она имеет право не публиковать полную финансовую отчетность, однако компания сообщает о ключевых параметрах своей деятельности. Периодически на рынке появляется информация о возможном IPO Uber, но достоверной информации об этом пока нет.

По разным оценкам аналитиков и инвесторов, компания может стоить около $67 млрд.

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