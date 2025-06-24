В Казахстане запустили пилотный проект по замене удостоверения личности онлайн

На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile запущен пилотный проект услуги, которая позволяет подать заявку на перевыпуск удостоверения личности онлайн, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«Чтобы подать заявку на портале eGov.kz, необходимо авторизоваться на портале электронного правительства, выбрать соответствующую услугу, пройти биометрическую идентификацию, заполнить необходимые данные, подписать запрос одним из доступных методов подписания и оплатить государственную пошлину через банковское приложение», - пояснили алгоритм действий в Минцифры.

Чтобы подать заявку через мобильное приложение eGov Mobile, нужно авторизоваться, выбрать нужную услугу, пройти биометрическую идентификацию, заполнить необходимые данные, указать пункт получения документа, оплатить госпошлину и подтвердить подачу заявки с помощью Face/Touch ID.

Услугой может воспользоваться только владелец удостоверения личности и только при истечении срока действия документа – не ранее чем за 30 дней до окончания срока и не позднее 10 дней после истечения срока действия удостоверения личности.

Готовое удостоверение личности можно получить в указанном заявителем регистрационном пункте.

В министерстве заверили, что процедура подачи заявки проходит через защищенную систему Digital ID, где предусмотрены современные методы защиты данных с дополнительными факторами идентификации.

«Сначала система проверяет ИИН и номер телефона заявителя через базу мобильных граждан. После этого на зарегистрированный номер телефона отправляется одноразовый код (OTP). Далее пользователю необходимо пройти биометрическую идентификацию, которая служит дополнительной мерой защиты. Такой подход обеспечивает высокий уровень безопасности и исключает возможность доступа к услуге третьих лиц», - отметили в ведомстве.

Между тем в отдельных случаях пользователи могут столкнуться с трудностями при прохождении биометрической идентификации. Как пояснил в Минцифры, это может быть связано с индивидуальными особенностями внешности, изменениями после операций, наличием шрамов, возрастными изменениями или особенностями мимики. В таком случае можно получить услугу через ЦОН.

Напомним, что 1 апреля министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщал, что ведомство намерено до конца года снизить нагрузку на ЦОНы на 50%, и одной из мер станет перевод в онлайн-режим замены удостоверений личности до конца апреля. Однако в Минцифры в ответе на запрос «Власти» позднее отмечали, что утверждение алгоритма ожидается к концу года.

В министерстве внутренних дел Казахстана на запрос «Власти» 21 апреля сообщали, что замена удостоверений будет также доступна через ЦОНы, так как пилотный проект не предполагает полный перевод оказания госуслуги в онлайн-формат.