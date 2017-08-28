Отказ от вакцинации одних граждан, нарушает права других – Ермекбаев

Отказ родителей от вакцинации детей нарушает права тех, кто делает прививки. Именно поэтому в министерстве по делам религий и гражданского общества разработали поправки в законодательство, предусматривающие административный штраф за отказ от вакцинации, объяснил в понедельник в ходе пресс-конференции глава ведомства Нурлан Ермекбаев.

«Что касается вакцинации, то действительно, значительная часть населения отказывается от вакцинации не по религиозным, а по другим соображениям. Поэтому мы этот вопрос сейчас тщательно обсуждаем, в первую очередь, с министерством здравоохранения», - сказал Ермекбаев.

Он пояснил, что по предложению Минрелигий Минздрав рассматривает вопрос обязательной вакцинации.

«Если она будет вводиться, чтобы она предусматривала, прежде всего, по опасным инфекциям, по паразитарным заболеваниям, которые могут передаваться от одного ребенка к другому. Если кто-то не вакцинирован, может не только сам заболеть, но и заражать других, даже тех, кто вакцинирован. Поэтому это уже является нарушением прав других людей. А этого мы не должны допускать», - подчеркнул министр.

По его словам, данный вопрос пока находится на стадии обсуждения, и будет найдено «правильное решение».

Напомним, законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений» вносится статья 430-1 – «Уклонение от профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний несовершеннолетних детей. Статья устанавливает административную ответственность родителей или лиц, их заменяющих, уклоняющихся от профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний детей». За нарушение закона разработчик предлагает налагать административную ответственность в 10 МРП.