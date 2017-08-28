В Казахстане не планируют запрещать носить укороченные брюки и бороды

В новом законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений» министерство по делам религий и гражданского общества не планирует вводить запрет на ношение казахстанцами коротких брюк и бороды, заверил журналистов в понедельник в кулуарах правительства исполняющий обязанности председателя комитета по делам религии Еркин Онгарбаев.

«В настоящее время вопрос ношения коротких брюк и бород не рассматривается», - сказал Онгарбаев, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время, пояснил он, в законопроекте будет норма, согласно которой, нельзя носить вещи, которые препятствуют распознаванию лица.

«В этом плане практика уже проработана. В европейских странах такая норма существует. Есть судебная практика. Были голоса о том, что это нарушает права человека. Некоторые граждане стран подавали в европейский суд по правам человека. Европейский суд по правам человека поддержал законодательства тех стран, где были введены эти нормы. То есть норма о том, что нельзя носить одежду, которая препятствует распознаванию лица человека, есть во многих странах мира, и судебная практика ее поддерживает», - пояснил он.

Напомним, 19 апреля на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) президент Нурсултан Назарбаев заявил: «В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороды и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне».

Ношение бороды и укороченных брюк характерно для последователей салафизма - направления в суннитском Исламе. Салафизм официально не запрещен в Казахстане, хотя к этому неоднократно призывали руководители ДУМК.