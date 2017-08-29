По словам президента Казахстана, этого ждет весь мир
Присоединиться к договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний призвал страны Назарбаев
Фото Жанары Каримовой

Во вторник в рамках церемонии открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал лидеров ядерных стран без промедления присоединиться к договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

«По-прежнему остро стоит вопрос по вступлению в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Осталось буквально несколько шагов. Но как известно, ряд стран, обладающих ядерными технологиями ее до сих пор не подписали, либо не ратифицировали (документ - V)», - сказал Назарбаев.

В этой связи он обратился к лидерам всех стран, от которых зависит вступление в силу «без промедления присоединиться к договору».

«Этого ждет весь мир», - подчеркнул глава государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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