Присоединиться к договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний призвал страны Назарбаев

Во вторник в рамках церемонии открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал лидеров ядерных стран без промедления присоединиться к договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

«По-прежнему остро стоит вопрос по вступлению в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Осталось буквально несколько шагов. Но как известно, ряд стран, обладающих ядерными технологиями ее до сих пор не подписали, либо не ратифицировали (документ - V)», - сказал Назарбаев.

В этой связи он обратился к лидерам всех стран, от которых зависит вступление в силу «без промедления присоединиться к договору».

«Этого ждет весь мир», - подчеркнул глава государства.