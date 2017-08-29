Присоединиться к договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний призвал страны Назарбаев

По словам президента Казахстана, этого ждет весь мир
Во вторник в рамках церемонии открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал лидеров ядерных стран без промедления присоединиться к договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.
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