​Казатомпром намерен продать 100% доли в трёх дочерних компаниях

Казатомпром намерен продать 100% доли в уставных капиталах ТОО «Astana Solar», «Kazakhstan Solar Silicon» и «MK «KazSilicon». Их стартовая цена составит более 4,8 млрд тенге. Реализация активов освободит компанию от непрофильной деятельности и позволит полностью сосредоточиться на атомной отрасли, сообщает в четверг пресс-служба Казатомпром.

Прием заявок на открытый двухэтапный конкурс по их продаже начнётся 8 сентября и завершится 23 сентября 2017 года в 12.00 часов по времени Астаны. Документация и извещение по конкурсу размещены на сайте компании.

ТОО «Astana Solar» – современный завод по производству фотоэлектрических модулей с производственной мощностью на 50 МВт с возможностью увеличения до 100 МВт.

ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» – завод по производству мультикристаллических кремниевых пластин и фотоэлектрических ячеек с КПД не менее 16% с проектной мощностью 60 МВт в год.

ТОО «MK «KazSilicon» – Сарыкульское месторождение с подтвержденными запасами 1,74 млн. тонн жильного кварца, с проектной мощностью по добыче 10 000 тонн в год и производством металлургического кремния с проектной мощностью 3 200 тонн в год.