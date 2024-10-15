«Казатомпром» намерен поставлять в Китай крупные партии урана

Нацкомпания «Казатомпром» проведет 15 ноября собрание акционеров, на котором будет решаться вопрос о поставках урана китайским компаниям CNNC Overseas Ltd. и China National Uranium Corp.

Как указывается в анонсе собрания акционеров, размещенном на сайте «Казатомпома», на повестке дня будет, помимо избрания председателя, заключение «крупной сделки», а именно «спотового договора купли-продажи концентратов природного урана между “Казатомпром” в качестве продавца и компанией СNNC Overseas Limited в качестве покупателя и долгосрочного договора купли-продажи концентратов природного урана между “Казатомпром” в качестве продавца и компанией China National Uranium Corporation Limited в качестве покупателя».

Ранее нацкомпания договорилась с CNNC Overseas Limited и China National Uranium Corporation Limited о поставках им концентратов природного урана на рыночных условиях. Стоимость выносимой на рассмотрение собрания сделки, в совокупности с ранее заключенными сделками с CNUC и CNNC Overseas, превышает 50% от общего размера балансовой стоимости активов «Казатомпрома». Таким образом, сумма возможной сделки – более 1,2 трлн тенге.

Компания CNUC, зарегистрированная в КНР, и компания CNNC Overseas, зарегистрированная в Гонконге, являются аффилированными организациями China National Nuclear Corporation (CNNC) – государственной корпорации КНР, задействованной во всех сферах ядерной промышленности. CNNC – основной оператор атомных электростанций в Китае, занимается разработками в сфере развития ядерной энергетики и технологий, строительством атомных электростанций и производством ядерного топлива.