В Казахстане затруднен доступ к соцсетям и мессенджерам

С перебоями работают Facebook, Youtube, Instagram и WhatsApp
В крупнейших городах Казахстана вечером в воскресенье пользователи испытывают проблемы с доступам к некоторым социальным сетям и мессенджеру WhatsApp.
Еще по теме:
- Россия лидирует в рейтинге по числу запросов на удаление контента из Google
- Речь Марка Цукерберга перед выпускниками Гарварда, 2017
- К концу лета Facebook планирует запустить собственные телевизионные шоу
- Информация о бесплатной раздаче подарков пенсионерам к Новому году не соответствует действительности - акимат Астаны
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые