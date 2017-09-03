С перебоями работают Facebook, Youtube, Instagram и WhatsApp
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В Казахстане затруднен доступ к соцсетям и мессенджерам
фото Жанары Каримовой

В крупнейших городах Казахстана вечером в воскресенье пользователи испытывают проблемы с доступам к некоторым социальным сетям и мессенджеру WhatsApp.

Проблемы с доступом к Facebook, Instagram, Youtube и WhatsApp началались после 20 часов по времени Астаны. Сервисы работают с перебоями - обновление страниц происходит либо крайне медленно, либо и вовсе отсутствует.

Данных о том, что доступ к сервисам затруднен в других странах к этому часу нет.

В министерстве информации и коммуникаций пока не прокомментировали перебои в работе соцсетей в Казахстане.

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