В Казахстане затруднен доступ к соцсетям и мессенджерам

В крупнейших городах Казахстана вечером в воскресенье пользователи испытывают проблемы с доступам к некоторым социальным сетям и мессенджеру WhatsApp.

Проблемы с доступом к Facebook, Instagram, Youtube и WhatsApp началались после 20 часов по времени Астаны. Сервисы работают с перебоями - обновление страниц происходит либо крайне медленно, либо и вовсе отсутствует.

Данных о том, что доступ к сервисам затруднен в других странах к этому часу нет.

В министерстве информации и коммуникаций пока не прокомментировали перебои в работе соцсетей в Казахстане.