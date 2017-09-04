Дарига Назарбаева сохранила за собой пост главы комитета по международным отношениям, обороне и безопасности

Депутаты сената в ходе пленарного заседания поддержали кандидатуру Дариги Назарбаевой на должность председателя комитета палаты по международным отношениям, обороне и безопасности.

Кандидатуру Дариги Назарбаевой на этот пост предложил сенатор Дархан Калетаев.

"Постановление принято. Дарига Нурсултановна Назарбаева избрана председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности. Поздравляем и желаем новых успехов", - сказал спикер палаты Касым-Жомарт Токаев по итогам открытого голосования.

Назарбаева была назначена указом президента депутатом сената в сентябре 2016 года, с этого времени она возглавляла постоянный комитет палаты по международным отношениям, обороне и безопасности.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам возглавил Георгий Ким. Председателем Комитета по финансам и бюджету избрана Ольга Перепечина. Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству возглавил Аскар Бейсенбаев. Комитет по социально-культурному развитию и науке возглавила Бырганым Айтимова. Главой Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий стал Женис Нургалиев.