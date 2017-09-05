Ограничение действуют в связи с проведением в Ашхабаде 5-ых Азиатских игр
Туркменистан временно закрыл въезд для иностранцев
Фото с сайта turkmenistan.gov.tm

До 27 сентября временно закрыт въезд на территорию Туркменистана для иностранных граждан, пребывающих в республику безвизово. Данные ограничения действуют в связи с проводимыми в Ашхабаде 5-ми Азиатскими играми в закрытых помещениях, усилены меры безопасности на границе. Азиатские игры начнутся 17 сентября, завершатся через 10 дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на главного специалиста департамента государственных доходов по Мангистауской области Максата Акмуратова.

«Граница закрыта до 27 сентября текущего года. Как вы знаете, упрощенным порядком для поездок в Туркменистан, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, пользовались граждане РК, постоянно проживающие в Мангистауской области. Они могут въезжать, выезжать и пребывать без виз на территории Балканского велаята Туркменистана на срок до 5 суток включительно», - рассказал Акмуратов.

Место проживания граждан Казахстана, по его словам, определяется на основании отметки о прописке, проставленной в удостоверениях личности (паспортах). В соответствии с национальным законодательством Республики Туркменистан, пребывание граждан Казахстана свыше сроков упрощенного въезда осуществляется на основании виз, оформленных в установленном порядке.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

Свежее из этой рубрики
Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут перенести на год-два – Биртанов
Новости
Сфера ЖКХ должна стать привлекательной для инвесторов в Казахстане - Минэнерго
Новости
«Низкую» работу акимов в области энергосбережения отмечают в министерстве инвестиций
Loading...
Просматриваемые
Новости
Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – президент
Новости
В Facebook Айсултана Назарбаева появилась запись о том, что внук президента лечился от наркозависимости
Новости
Назначены заместители премьер-министра Казахстана
Новости
Полиция Астаны подтвердила ⁠⁠конфликт м⁠⁠ежду рабочими и охраной на строительном объекте
Новости
340 тенге за доллар заложило правительство в новом трехлетнем бюджете
Новости
В Казахстане затруднен доступ к соцсетям и мессенджерам