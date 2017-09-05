Туркменистан временно закрыл въезд для иностранцев

До 27 сентября временно закрыт въезд на территорию Туркменистана для иностранных граждан, пребывающих в республику безвизово. Данные ограничения действуют в связи с проводимыми в Ашхабаде 5-ми Азиатскими играми в закрытых помещениях, усилены меры безопасности на границе. Азиатские игры начнутся 17 сентября, завершатся через 10 дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на главного специалиста департамента государственных доходов по Мангистауской области Максата Акмуратова.

«Граница закрыта до 27 сентября текущего года. Как вы знаете, упрощенным порядком для поездок в Туркменистан, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, пользовались граждане РК, постоянно проживающие в Мангистауской области. Они могут въезжать, выезжать и пребывать без виз на территории Балканского велаята Туркменистана на срок до 5 суток включительно», - рассказал Акмуратов.

Место проживания граждан Казахстана, по его словам, определяется на основании отметки о прописке, проставленной в удостоверениях личности (паспортах). В соответствии с национальным законодательством Республики Туркменистан, пребывание граждан Казахстана свыше сроков упрощенного въезда осуществляется на основании виз, оформленных в установленном порядке.