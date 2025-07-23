Вдоль реки Есентай в Алматы создадут новое общественное пространство

«Согласно достигнутым договоренностям, в рамках социальной ответственности бизнеса BI Group инвестирует более 11 млрд тенге собственных средств в развитие территории вдоль русла реки на участке протяженностью 7,2 км – от проспекта Аль-Фараби до проспекта Рыскулова», - говорится в сообщении.

В этом году планируется завершить его первый этап – от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая. По информации акимата, здесь появятся вело- и пешеходные маршруты, новые скверы и молодежные, культурные зоны, зона для активного и спокойного отдыха.

Как отметили в акимате города, проект направлен на создание современного линейного общественного пространства, соединяющего верхнюю и нижнюю части города.

«Территория вдоль реки Есентай обладает высоким потенциалом для превращения в уникальное городское пространство. Русло проходит через зеленые зоны, жилые кварталы, студенческие кампусы, а также вблизи культурных и спортивных объектов. Наличие свободных участков вдоль канала создает возможности для дополнительного озеленения и создания новых скверов, что способствует повышению рекреационной и туристической привлекательности города», - добавили в акимате.

Акимат Алматы продолжит привлекать социально ответственный бизнес к развитию городской среды и созданию комфортных общественных пространств, отметили в пресс-службе.