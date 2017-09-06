Генпрокурор отозвал протест по приговору Бигельды Габдуллину

Генеральный прокурор отозвал свой протест, в котором просил Верховный суд пересмотреть дело бывшего главного редактора газеты Central Asia Monitor Бигельды Габдуллина и назначить ему более строгое наказание, связанное с лишением свободы.

«Кассационный протест – это прерогатива генерального прокурора. Значит, исследуются все обстоятельства, как отягчающие, так и смягчающие. И на этом основании вносится этот акт прокурорского реагирования. Но последнее – прерогатива суда – удовлетворить протест или отклонить протест. Поэтому это носит оценочный характер, и на сегодня протест генерального прокурора не рассмотрен», - сказал журналистам в среду в кулуарах пленарного заседания мажилиса заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

Отвечая на вопрос, все-таки суд отклонил протест или генеральный прокурор отозвал его, заместитель генпрокурора подчеркнул, не объясняя причины: «Генпрокурор отозвал протест».

25 августа появилась информация о том, что 29 августа Верховный суд рассмотрит кассационный протест генерального прокурора Казахстана о пересмотре судебных актов по уголовному делу в отношении Бигельды Габдуллина.

Габдуллин, бывший в тот момент главным редактором Central Asia Monitor и директором портала «Радиоточка» был задержан 15 ноября 2016 года. Нацбюро по противодействию коррупции тогда сообщило, что он якобы вымогал средства у госорганов в пользу «подконтрольных СМИ». Суд приговорил Габдуллина к пяти годам ограничения свободы без конфискации имущества и с установлением пробационного контроля с подпиской о невыезде. 11 августа текущего года генеральный прокурор Казахстана направил в Верховный суд протест в порядке кассации, согласно которому, попросил пересмотреть приговор и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, лишением права занимать руководящие должности на государственной службе и в коммерческих организациях, а также заниматься журналистской и издательской деятельностью сроком до 10 лет. Отбывание наказания определить в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.