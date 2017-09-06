За прошедший год в Казахстане появилось 10 новых предприятий с участием польского капитала.
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Казахстан является плацдармом для выхода Польши на рынки Центральной Азии и ЕАЭС - Назарбаев
фото зарины ахматовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что республика может служить надежным плацдармом для выхода Польши на рынки Центральной Азии и Евразийского экономического союза. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом Польши в расширенном составе.

Назарбаев сообщил, что обсудил с польским коллегой в узком кругу «региональные и глобальные вопросы, интересующие обе стороны, а также казахстанско-польское сотрудничество, которое успешно продвигается». «Мы разделяем общие принципы и подходы по международным проблемам», - заявил президент Казахстана .

По его данным, «за прошедший год в Казахстане появилось 10 новых предприятий с участием польского капитала, вложено около 100 миллионов долларов».

Назарбаев также отметил, что Казахстан и Польша прошли схожие пути трансформации. «Итогом этого стало возросшее благополучие наших народов, современная экономика и признание на международной арене», - сказал он.

Назарбаев подчеркнул, что «Казахстан - ключевой торговый партнер Польши в регионе и надежный плацдарм для выхода на рынки Центральной Азии». «Учитывая, что мы находимся в Евразийском экономическом союзе, и выхода на других членов объединения, учитывая и Россию, и другие страны, наших соседей», - заключил президент.

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