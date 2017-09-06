Казахстан является плацдармом для выхода Польши на рынки Центральной Азии и ЕАЭС - Назарбаев

За прошедший год в Казахстане появилось 10 новых предприятий с участием польского капитала.
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что республика может служить надежным плацдармом для выхода Польши на рынки Центральной Азии и Евразийского экономического союза. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом Польши в расширенном составе.
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