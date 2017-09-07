109 участков недр выставят на аукцион в ноябре

28 ноября 2017 года состоится конкурс в виде аукциона на получение права недропользования по 109 участкам недр, в том числе 97 участков - на проведение операции по разведке, 12 - по добыче, сообщило в среду вечером министерство по инвестициям и развитию.

По данным ведомства, речь идет о 45 участках по золоту (44 на разведку и 1 на добычу); 45 - по цветным металлам (3 на добычу и 42 на разведку); 7 - по черным металлам (все на разведку); 3 - по редким металлам (1 на добычу и 2 на разведку); 9 - по другим полезным ископаемым (графит, кварциты, лечебные грязи, хризопраз, флюорит, халцедон, боратовые руды; 6 на добычу и 3 на разведку)

«На аукцион выставлены в основном те участки недр, по которым необходимо провести геологоразведочные работы», - говорится в распространенном сообщении.

Основным и единственным критерием определения победителя будет являться наибольший размер подписного бонуса, предложенный участниками.

С победителем аукциона впоследствии будет заключен контракт. Срок действия контракта на этапе разведки составляет 6 лет.