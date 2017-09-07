Казахстан перевыполнил свои обязательства перед ОПЕК - Бозумбаев

Страны не ОПЕК выполняют обязательства более, чем на 90%
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Страны не ОПЕК выполняют свои обязательства по сокращению добычи нефти более, чем на 90%. При этом Казахстан в августе перевыполнил свои обязательства, сообщил журналистам в кулуарах XI Евразийского форума Kazenergy министр энергетики Канат Бозумбаев.
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