Казахстан перевыполнил свои обязательства перед ОПЕК - Бозумбаев

Страны не ОПЕК выполняют свои обязательства по сокращению добычи нефти более, чем на 90%. При этом Казахстан в августе перевыполнил свои обязательства, сообщил журналистам в кулуарах XI Евразийского форума Kazenergy министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Страны не ОПЕК более, чем на 90 % выполняют свои обязательства. Мы более склонны выполнять соглашения», - подчеркнул Бозумбаев.

В то же время он сообщил, что в августе Казахстан перевыполнил свои обязательства.

«Казахстан должен 1 миллион 700 тысяч баррелей минус 20 тысяч, то есть 1 миллион 680 тысяч, а у нас было 1 миллион 643 тысячи. За первые семь дней сентября аналогичная ситуация», - пояснил министр.

В целом, по заверениям главы Минэнергетики, в среднем по году страна выполнит свои обязательства.

Да, где-то в месяце превышение, где-то ниже, но Казахстан будет выполнять и стремиться к выполнению своих обязательств», - заключил Бозумбаев.