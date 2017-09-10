Назарбаев призвал стороны конфликта в Мьянме к диалогу в рамках ООН

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме и призвал стороны к диалогу в рамках ООН.

«Мы призываем все стороны к немедленному прекращению насилия и к диалогу в рамках ООН», - сказал Назарбаев в ходе первого в истории саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, который проходит в Астане

Ранее сообщалось, что инициатива обсудить тему мусульман-рохинья в Мьянме принадлежит туркам.

«С министром иностранных дел Турции (Мевлют Чавошоглу - V) мы уделили внимание вопросам, касающимся положения мусульманского населения в Мьянме. Он только что посетил мусульманских беженцев, которые покинули территорию Мьянмы, поделился своими впечатлениями от этой встречи. И турецкая сторона намерена в рамках предстоящей встречи, на полях саммита Организации исламского сотрудничества в Астане обсудить проблему мусульманского населения Мьянмы», - сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Казахстанский МИД также выражал озабоченность ситуацией в Мьянме.

В результате действий правительственных войск Мьянмы многие рохинья вынужденно покинули свои дома. По информации Янга Ли, спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Мьянме, конфликт уже унес жизни более тысячи человек.