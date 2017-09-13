Прекращены полномочия сенатора Киинова

«Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Киинова Ляззата Кетебаевича», - говорится в сообщении.

67-летний Киинов работал в должности главного инженера управления «Союзтермнефть», был председателем управления нефте-газодобывающей месторождении «Каражабас», генеральным директором АО «Мангистаумунайгаз», занимал должности акима Мангистауской области, заместителя министра нефти и газа, президента, а затем председателя правления АО «Казмунайгаз». С 2013 года был депутатом сената.