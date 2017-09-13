Прекращены полномочия сенатора Киинова

Тамара Вааль, Астана, Vласть
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прекратил полномочия депутата сената Ляззата Киинова. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, сообщает пресс-служба Акорды.
«Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Киинова Ляззата Кетебаевича», - говорится в сообщении.
67-летний Киинов работал в должности главного инженера управления «Союзтермнефть», был председателем управления нефте-газодобывающей месторождении «Каражабас», генеральным директором АО «Мангистаумунайгаз», занимал должности акима Мангистауской области, заместителя министра нефти и газа, президента, а затем председателя правления АО «Казмунайгаз». С 2013 года был депутатом сената.
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