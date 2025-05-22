Единый QR для всех банков планируется запустить с 2026 года

В Национальном банке разработали поправки в законодательство, согласно которым все банки второго уровня должны будут подключиться к новой экосистеме. В частности, как заявил в четверг в ходе брифинга советник председателя – руководитель цифровой трансформации Бинур Жаленов, с 2026 года планируется введение единого QR для всех банков и переводы по номеру телефона.

«Национальным банком инициированы законодательные поправки в рамках нового закона о банках, предусматривающие обязательное подключение всех банков к этой экосистеме. То есть мы рассчитываем, что с начала следующего года участие в системе и обязательство принимать платежи, отправлять переводы будет у каждого банка в Казахстане», - сказал Жаленов.

В частности, заверил он, функционал для запуска межбанковских платежей по QR уже готов, и работы по нему завершили Freedom и RBK банки, еще четыре банка занимаются подключением.

«Мы рассчитываем, что до конца года с рядом банков этот функционал будет полностью запущен», - отметил Жаленов.

Что касается переводов по номеру телефона между всеми банками, то система разработана в 2024 году и в пилотном формате уже запущена. На сегодня оператор системы, национальная платежная корпорация, заключила договоры с девятью банками: Halyk Bank, Bank Center Credit, Freedom, RBK, «Алтын банк» , Bereke, Forte, Home Credit и «Нурбанк».

«Мы рассчитываем, что в июне для клиентов первых пяти банков межбанковские переводы по номеру телефона будут доступны», - добавил руководитель цифровой трансформации, отметив, что далее все банки будут подключаться к этой системе поэтапно.