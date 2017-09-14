Его заместителем вновь стал Бектас Бекназаров
Токаев переизбран председателем верхней палаты парламента
Фото с официального сайта парламента

На заседании сената были рассмотрены вопросы об избрании председателя и заместителя председателя верхней палаты парламента. По представлению президента на пост спикера сената была выдвинута кандидатура Касым-Жомарта Токаева, сообщает в четверг пресс-служба сената.

В своем выступлении Токаев выразил благодарность главе государства за оказанное доверие: «Для меня огромная честь и ответственность осуществлять выверенную и дальновидную политику главы государства. Я буду прилагать все усилия для того, чтобы оправдать доверие Елбасы», - сказал он.

В ходе тайного голосования он единогласно был избран спикером верхней палаты. Заместителем председателя сената переизбран Бектас Бекназаров. Кроме этого, палата приняла постановление об избрании депутата Дархана Калетаева в состав комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Токаев поблагодарил за большой вклад в законотворческую деятельность парламента Ляззата Киинова, чьи депутатские полномочия были прекращены накануне указом президента. Киинов награжден Почетной грамотой сената парламента.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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