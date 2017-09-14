Марпу Жакубаева стала главой Bank RBK

Марпу Жакупаева назначена председателем правления Bank RBK. Ранее она занимала пост первого заместителя предправления института. Её заместителями избраны Нурхан Нурланов и Данияр Смагулов, сообщает в четверг пресс-служба банка.

Ранее занимавший должность председателя правления банка Игорь Мажинов сосредоточится на работе в совете директоров, где займётся вопросами конкурентоспособности банка в условиях массовой консолидации и укрупнения игроков финансового сектора. Кроме того, Игорь Мажинов будет курировать работу банка со стратегическим партнером – Kazakhmys Holding.

«Марпу Жакубаевой принадлежит огромная заслуга в становлении и развитии Bank RBK. <…> У совета директоров не возникло никаких колебаний при выборе кандидата на замещение освободившейся вакансии. Убежден, что под началом госпожи Жакубаевой банку по силам решать задачи любой сложности», – прокомментировал кадровые перестановки Мажинов.

В конце мая Bank RBK и Qazaq Banki договорились о консолидации. Объединенный финансовый институт будет работать под брендом Bank RBK. Процесс объединения банки могут завершить до конца 2017 года. Стратегия объединения предполагает, что крупнейшим участником нового банка станет Владимир Ким, который до конца года собирается довести его капитал до 127 млрд тенге. Решения об объединении банков, докапитализации и кадровых перестановках были приняты акционерами на основании участия в программе Национального банка по повышению устойчивости финансового сектора.

На начало сентября 2017 года активы Bank RBK составили 1,01 трлн тенге, 723 млрд из которых приходятся на ссудный портфель. Собственный капитал банка к этому моменту составил 96,9 млрд тенге.