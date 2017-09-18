А также разработаны единые правила поведения в мечетях
В Казахстане форматируют работу имамов
Фото Марии Гордеевой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В Казахстане сформирован пул квалифицированных имамов, деятельность которых будет сфокусирована на «точечной работе с целевой аудиторией», заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев. Кроме того, в стране рассматривается вопрос унификации части обрядов.

«В ходе сотрудничества духовного управления мусульман Казахстана приняты меры по изменению формата своей работы. Работа имамского корпуса перенацеливается с массовой на точечную работу с целевой аудиторией. Широкая разъяснительная работа проводится в основном среди верующих и в культовых зданиях», - сообщил Ермекбаев.

По его информации, совместно с руководством духовного управления мусульман Казахстана сформирован пул квалифицированных имамов, которые ориентированы на ведение «адресной работы с представителями деструктивных течений».

«Также по нашей рекомендации духовному управлению мусульман Казахстана, разработаны и введены единые правила поведения в мечетях. В последнее время участились жалобы на то, что одни и те же обряды в регионах имамами отправляются по-разному. Поэтому мы рекомендовали ДУМК унифицировать часть обрядов и сейчас этот процесс идет», - рассказал министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
​Мининформации и коммуникаций ограничивает доступ к информации о получателях госинформ заказа - НПО
Новости
Бедность способствует успешному рекрутированию казахстанцев в деструктивные секты – Ермекбаев
Новости
​Правительство России дополнительно увеличит акциз на бензин
Loading...
Просматриваемые
Новости
Противники фильма «Матильда» добрались до Казахстана
Новости
В крупных городах России людей эвакуируют из административных зданий и школ
Новости
Правительство одобрило проект нового Налогового кодекса
Новости
В Казахстане ждут потепления
Новости
Начальник штаба части, военнослужащие которой погибли под лавиной, получил условный срок
Новости
С 2022 года с первого класса начнется преподавание на латинице — президент