В Казахстане форматируют работу имамов

В Казахстане сформирован пул квалифицированных имамов, деятельность которых будет сфокусирована на «точечной работе с целевой аудиторией», заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев. Кроме того, в стране рассматривается вопрос унификации части обрядов.

«В ходе сотрудничества духовного управления мусульман Казахстана приняты меры по изменению формата своей работы. Работа имамского корпуса перенацеливается с массовой на точечную работу с целевой аудиторией. Широкая разъяснительная работа проводится в основном среди верующих и в культовых зданиях», - сообщил Ермекбаев.

По его информации, совместно с руководством духовного управления мусульман Казахстана сформирован пул квалифицированных имамов, которые ориентированы на ведение «адресной работы с представителями деструктивных течений».

«Также по нашей рекомендации духовному управлению мусульман Казахстана, разработаны и введены единые правила поведения в мечетях. В последнее время участились жалобы на то, что одни и те же обряды в регионах имамами отправляются по-разному. Поэтому мы рекомендовали ДУМК унифицировать часть обрядов и сейчас этот процесс идет», - рассказал министр.