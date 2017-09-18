​Мининформации и коммуникаций ограничивает доступ к информации о получателях госинформ заказа - НПО

Министерство информации и коммуникаций отказалось предоставлять информацию на запрос Северо-Казахстанского правового медиа-центра о назначении средств информационного государственного заказа, опираясь на 3 подпункт 16 пункта 11 статьи закона «О доступе к информации». В ведомстве утверждают, что эта информация имеет «ограниченный доступ». Однако директор общественного фонда Диана Окремова отмечает, что закон «О доступе к информации», напротив, подразумевает её открытость для общества, рассказала она корреспонденту Vласти в понедельник.

По словам Окремовой, с этого года министерство информации и коммуникаций проводит конкурс по распределению госинформ заказа по новым правилам. Если раньше средства по нему распределялись через государственные закупки, то сейчас решения принимает специальная комиссия. После одного из её заседаний на сайте ведомства появился протокол, в котором было указано направление работы, эфирное количество часов и объём печатных площадей без дополнительной информации о суммах лотов и их получателях.

«Там были указаны такие пункты: Цикл фильмов о деятельности главы государства, экономических и политических преобразованиях страны - 2 фильма; фильмы, направленные на освещение конкретных результатов и показателей по реализации программ «Нурлы жол» и «Нурлы жер» - 7 фильмов. И это всё, больше никакой дополнительной информации о результатах конкурса протокол не содержит. Там не обозначено, кто выиграл лот и сколько денег выделено на его выполнение. По практике предыдущих лет эту информацию тоже можно было найти лишь урывками – её нужно было искать по крупицам на сайтах министерств и на сайте госзакупок», - пояснила Окремова.

Она подчеркнула, что Правовой медиа-центр уже обращался к профильному вице-министру, который утверждал, что вся информация вскоре будет доступна на сайте: «Но её до сих пор там нет. При этом закон о доступе к информации предполагает, что эта информация открыта для общества. Поэтому мы отправили первый запрос с просьбой указать, кто и сколько денег получил по этому конкурсу».

На запрос общественного фонда министерство прислало ответ лишь с указанием лишь общей суммы конкурса - 2,069 млрд тенге: «Согласно подпункту 4) статьи 8 закона «О доступе к информации», обладателями информации признаются: юридические лица, являющиеся получателями бюджетных средств, - в части информации, касающейся использования средств, выделенных из государственного бюджета. В этой связи сообщаем, что республиканского бюджета на размещение государственного заказа по проведению государственной информационной информационной политики в бюджет министерства заложено 2 069 247 000 тенге».

После этого Правовой медиа-центр сделал повторный запрос, в котором указал, что министерство нарушает закон о доступе к информации и вновь попросил предоставить разбивку по полученным в рамках конкурса средствам. «Второй ответ министерства удивил нас, потому что в нём заявлялось об ограниченном доступе к этой информации», - отметила Окремова.

«В соответствии с подпунктом 3) пункта 16 статьи 11 закона «О доступе к информации» в предоставлении доступа к информации отказывается, если запрашиваемая информация относится к информации с ограниченным доступом. В этой связи, предоставление информации не предоставляется возможным», - говорилось в ответе министерства.

Общественный фонд, по словам Окремовой, намерен обратиться с письмом в прокуратуру, чтобы инициировать проверку того, насколько обосновано ограничение доступа к этим данным. «Мы надеемся, что прокуратура скажет, что это незаконно, потому что закон о доступе к информации разрабатывало само министерство и мы участвовали в рабочей группе, обсуждали все эти моменты. И потому очень странно, что министерство нарушает собственный закон. Если в нам откажут в Генпрокуратуре, то у нас ещё остаётся право обратиться в суд», - рассказала она.

Vласть также обратилась в министерство информации и коммуникаций с запросом о причинах ограничения доступа к этой информации и пока ожидает ответа от ведомства.