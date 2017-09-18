​Назарбаев ознакомился с ходом строительства транспортного моста в Таразе

Во время поездки в Жамбылскую область президент Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства транспортного моста, а также посетил предприятие «КазУпакТрейд» и новое здание Дома Дружбы в Таразе, сообщает в понедельник пресс-служба Акорды.

Транспортный мост на улице Айша биби в Таразе соединит разделенные железнодорожной линией части города и снизит загруженность автомобильных дорог. Сейчас интенсивность движения по направлению к таможенному пункту «Айша биби», расположенного на границе с Кыргызской Республикой, составляет порядка 4-5 тысяч автомобилей в сутки.

Президент также посетил ТОО «КазУпакТрейд» - предприятие по производству строительных материалов, проектная мощность которого составляет 150 тыс. тонн продукции в год. Оно создаёт 50 постоянных рабочих мест. Во время посещения ему рассказали о выполнении программы Индустриально-инновационного развития страны. В области планируют реализовать более 30 проектов на сумму 557 млрд тенге, которые создадут порядка 6 тыс. рабочих мест. Назарбаев полагает, что их реализация сделает Жамбылскую область развитым индустриальным регионом и главным центром химической промышленности страны.

Вместе с этим президент ознакомился с новым зданием Дома Дружбы, в котором расположена областная Ассамблея народа Казахстана. «Я приехал к вам после визитов в Узбекистан и Туркменистан. В результате наших встреч и договоренностей снимаются все барьеры и препятствия, которые ранее присутствовали. Сейчас есть все условия для эффективного сотрудничества с нашими близлежащими соседями», - сказал президент во время встречи с представителями Ассамблеи.

Он также обсудил с ними статью «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и важность перехода страны на латинский алфавит. «Я всегда говорю, что залогом нашего развития является стабильность, единство казахстанского народа. Нужно правильно понимать переход на латинский алфавит, язык должен служить дальнейшему единению нашего народа», - подытожил Назарбаев.