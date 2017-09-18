В Алматы сменились руководители нескольких управлений акимата

В акимате Алматы произвели несколько кадровых назначений. Руководителем Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы назначен Максат Кикимов. Должность руководителя Управления экономики и бюджетного планирования занял Ильяс Усеров. Также сегодня был представлен новый руководитель Управления архитектуры и градостроительства города. Им стал Нурлан Уранхаев, ранее занимавший пост генерального директора АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры», сообщили в пресс-службе городского акимата.

Кикимов Максат Сакенович – ранее занимал должность руководителя Управления экономики и бюджетного планирования Алматы.

Начинал трудовую деятельность со специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности филиала АО «Альянс банк» Алматы. В разное время работал заместителем главного бухгалтера отдела, управления, и.о. главного бухгалтера филиала «Алатау» АО «Альянс банк» г. Алматы, управляющим бэк-офиса, главным бухгалтером Алматинского филиала АО Банк «Астана - финанс», финансовым директором ТОО «Трансервис-Миллениум», начальником управления методологии и автоматизации и бизнес-процесов, главным бухгалтером-членом Правления АО «Кредит Алтын Банк», заместителем директора Департамента банковских технологий АО «Bank RBK», заместителем руководителя КГУ «Управление финансов г. Алматы» и руководителем КГУ «Управление экономики и бюджетного планирования г.Алматы».

Усеров Ильяс Ерикович – ранее занимал должность заместителя руководителя Управления экономики и бюджетного планирования Алматы.

Начинал трудовую деятельность кредитным администратором отдела кредитного администрирования ДБАО «Сбербанка» филиала в г. Алматы, был ведущим специалистом сектора кредитного администрирования ДБАО «Сбербанка» филиала в Алматы. В разное время работал экспертом Управления развития финансового сектора и координации внешней помощи Департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, главным экспертом Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, начальником Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, руководителем Управления политического развития финансового сектора Департамента управления государственными обязательствами и политического развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, руководителем управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан и др.



Уранхаев Нурлан Тельманович - ранее занимал должность генерального директора АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры».

Трудовую деятельность начал в 1987 на должности слесаря-монтажника, мастера, прораба участка Семипалатинского монтажного управления треста «Казпромтехмонтаж». В разное время работал генеральным директором, президентом промышленно-финансовой корпорации «Зергер», президентом АО «Аккус», ТОО «Сункар», совместного предприятия АО «Казиркутсклес» и др. Занимал должность заместителя акима Восточно-Казахстанской области. Работал заместителем Председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК, заместителем заведующего Отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК, государственным инспектором Администрации Президента РК, заместителем Председателя правления АО «НК «СПК «Ертіс», заместителем акима Кызылординской области, заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей, советником Министра национальной экономики РК.