​Обидно, когда начинают хамить: Божко прокомментировал свои высказывания о сельской молодёжи​

Вице-спикер мажилиса Владимир Божко объяснил, что он имел ввиду, говоря пару дней назад о необходимости снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города. Как заявил он в среду после пленарного заседания палаты журналистам, на самом деле он считает, что в селах нужно создавать условия, при которых «не нужно будет подталкивать молодых людей выезжать в города».

«Про запрет (приезжать сельской молодежи в города - V) - это вообще цирк с конями. Я не говорил, что нужно запретить въезд, я сказал, что нужно создать условия, при которых нужно не подталкивать молодых людей ребят из села выезжать в города. Для чего? Решить культурные вопросы, дать хорошо оплачиваемую работу, сделать инфраструктуру хорошую. Никто из «Родины» Сауэра не уезжает, потому что у него все это решено и так это должно быть везде», - заявил Божко.

«У меня большое подозрение, - продолжил он, - что «кое-кто дошел до прямых хамских оскорблений, обвинив в шовинизме, в притеснении наших сельхоз тружеников. У меня большое подозрение, что эти люди хотят подать в суд, чтобы зарабатывать себе дешевую популярность. Не буду принципиально, я знаю этот метод».

Он подчеркнул, что все должны понимать: «Тезис, что должны менять условия на селе, он прозвучал, с одной стороны, чтобы мы перераспределили часть денег программы «Нурлы жер» на создание жилищных условий на селе. Это прозвучало».

Он напомнил, что сейчас депутаты рассматривают проект закона «Об информации и коммуникациях».

«Я думаю, что все-таки наступает пора, при которой надо соответствующим образом не допускать отдельным хамовитым гражданам, используя столь широкую аудиторию, которая есть в интернете, вести себя абсолютно безобразно. Вы знаете, временами обидно, что какой-то малоприличный гражданин или конспиративный пользователь начинает хамить не только чисто человечески, оскорблять себя своими действиями», - заключил Божко.

Напомним, в понедельник в ходе правительственного часа с министерством по делам религий и гражданского общества заявил, что неустроенность сельской молодежи в городах и несправедливое отношение к ней увеличивает количество маргинального населения, готового выйти с протестом на улицы. Тогда же он озвучил мнение о том, что необходимо создавать необходимые условия для жизни на селе и снижать «неконтролируемый приток сельской молодежи в города».