Необходимо снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города – Божко

Неустроенность сельской молодежи в городах и несправедливое отношение к ней увеличивает количество маргинального населения, готового выйти с протестом на улицы, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе вице-спикер палат Владимир Божко. По его мнению, необходимо создавать необходимые условия для жизни на селе и снижать «неконтролируемый приток сельской молодежи в города».

«Приходится констатировать, что зачастую в виртуальном пространстве доминирует язык ненависти и злобы, экстремизма и радикализма, много лжи. Последний пример по инциденту при строительстве Абу-Даби Плаза в очередной раз заставляет нас задуматься. Он был локализован благодаря энергичной реакции МВД, КНБ и акимата города Астаны, давших реальную информацию своевременно. Вместе с тем, в социальных сетях прошла подстрекательская информация на основе абсолютно надуманных и недостоверных данных. И на нее откликнулась часть молодежи, в большинстве своем, прибывших из сел, испытывающих сложности в поисках достойно оплачиваемой работы и жилья», - привел пример Божко.

Подобная ситуация, напомнил он, произошла несколько лет назад и на рынке «Артем», когда одна женщина спровоцировала конфликт, который привел к массовой драке.

«Этот случай еще раз показал, что надо устранять причины, условия возникновения этих (последствий - V). Необходимо снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города. Устранять те причины, что двигает молодежь уходить в города», - считает вице-спикер.

В частности, считает Божко, молодежь на селе должна иметь достойные условия жизни и работу, жилье, пользоваться современной социально-культурной инфраструктурой. Ряд мер принимается - это и программы продуктивной занятости и массового предпринимательства, бизнес-бастау, бесплатное обучение профессиям, микрокредитование, однако, количество проблем «не уменьшается». Та же программа «Нурлы жер» реализуется в областных центрах и городах, что не решает жилищный вопрос на селе, хотя именно там проживает 40% всего населения страны.

«Из сельских районов идет отток интеллигенции и в том числе, и молодых специалистов. Если мы не будем улучшать условия жизни на селе, мы можем столкнуться с положением, когда на земле некому будет работать. И мы будем закупать продовольствие за границей. А в крупных городах будет расти маргинальная часть населения, готовая выйти с протестом на улицу по любому поводу из-за неудовлетворенности своими жизненными условиями, подталкиваемая, подчеркиваю, подталкиваемая обидой на то, что они не могут жить также, как многие городские жители. А это – несправедливость. А несправедливость, вернее, недовлетворенность в справедливом решении в некоторых вопросах – это главный побудитель и мотив многих нежелательных проявлений», - подчеркнул Божко.

Поэтому, считает он, в деле формирования в гражданском обществе патриотизма, общественного оптимизма, преданности своей родине, сохранению культурных традиций, семейных ценностей, особая роль принадлежит эффективному взаимодействию СМИ, системы образования, всего госаппарата, гражданского общества, НПО, молодежных организаций.