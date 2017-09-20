​Более трети казахстанцев используют банковские карты только для снятия наличных - исследование Visa

Почти 80% казахстанцев пользуется банковскими картами, но в 37% случаев они применяют их для снятия наличных, говорится в исследовании компании GFK Казахстан для компании Visa «Финансовая грамотность населения и безналичные платежи в Казахстане».

В ходе исследования было опрошено 403 респондентов в возрасте 22-55 лет, проживающих в городах с населением 200 тыс. человек и больше.

Согласно результатам опроса, 28% опрошенных используют карту для оплаты, в том числе и в интернете. Ещё 13% платят картой в офлайне. 97% пользователей карт так или иначе контролируют движение средств по по ним: 54% через смс-оповещения, 44% через интернет-банкинг и 8% через электронную почту.

Чаще всего респонденты оплачивают картой пополнение мобильного телефона – 58%, покупку бензина и другого топлива – 37%, а также книг, журналов и игр – 33%. Реже всего они используют их для приобретения продуктов питания 14%. Одинаково – картами и наличными – чаще всего оплачивают покупку мебели, товаров для дома и сада 46% опрошенных.

50% респондентов за последний год стали чаще платить картой. Около 5% - реже из-за того, что стали покупать в тех местах, где ей нельзя расплатиться. Вместе с этим на частоту их оплаты влияет сокращение поступлений на карту и возрастание недоверия к банкам.

Наиболее распространённые причины, по котором люди отказываются от безналичной оплаты – это более лёгкий контроль затрат, а также более быстрое проведение платежа при оплате наличными. Кроме того, респонденты считают, что платить наличными более удобно, а также при этом способе оплаты возникает меньше сложностей, когда необходимо вернуть деньги за покупку.

24% опрошенных владельцев карт за последние 2 года хотя бы раз выезжали заграницу. Однако более половины из них не использовали карту во время поездки. Основная причина этого – удобство использования наличных средств, недостаток информации о платежах картой, а также восприятие карты как более дорогого способа оплаты за границей.

Вместе с этим компания GFK провела оценку финансовой грамотности малого и среднего бизнеса. Они опросили 185 юридических лиц и 149 индивидуальных предпринимателей. Большинство из них занимается торговлей продуктами питания, ремонтными услугами, торговлей техникой и электроникой, а также стройматериалами.

Наиболее популярным способом оплаты за свои услуги для них остаётся наличный способ – через них принимается 88% платежей. Вместе с ним наиболее распространёнными остаются способы оплаты счетом-фактурой, а также платёжной картой в торговой точке. Пластиковой картой через интернет они принимают лишь 3% платежей.

Основными барьерами по приёму платежных карт для них остаётся отсутствие потребности в этой услуге. Вместе с этим около 7% респондентов отметили, что банк не предлагал им её подключение.

В среднем опрошенные предприятия получают безналичным способом примерно 14% выручки. При этом показатель имеет тенденцию к росту с увеличением объёмов бизнеса.

Кроме того, 12% предприятий ответили, что имеют собственное мобильное приложение, при этом 84% готовы предоставлять оплату с помощью мобильного телефона в случае появления на рынке такой технологии.