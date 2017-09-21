Избран новый председатель совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

«АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», «Компания») провело очередное очное заседание Совета директоров, в ходе которого г-н Карабаев Даурен Сапаралиевич избран председателем Совета директоров РД КМГ вместо г-на Гончарова Игоря Валерьевича в связи с его уходом из АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» («НК КМГ»). Даурен Карабаев, исполнительный вице-президент – финансовый директор НК КМГ, является членом Совета директоров РД КМГ с мая 2017 года. Решение вступает в силу незамедлительно», - сообщила пресс-служба компании.

Даурен Карабаев в 1999 году окончил Казахскую Государственную Академию Управления по специальности «международные экономические отношения», а в 2001-м – Техасский университет в США, став магистром наук в области финансов. В разные годы работал в банковской сфере. В частности, был управляющим директором по инвестиционной деятельности «Народного банка», управляющим директором – директором Департамента международных отношений того же фининститута, а с 2007 по 2016 год занимал пост заместителя председателя правления «Народного банка». С октября 2016 года был исполнительным вице-президентом – финансовым директором РД КМГ.