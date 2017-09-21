Пуэрториканцам придется восстанавливать систему энергоснабжения несколько месяцев

Система энергоснабжения Пуэрто-Рико понесла от урагана Мария такой ущерб, что весь остров остался без электричества, а на ее восстановление могут уйти месяцы. Об этом в интервью CNN рассказал губернатор острова Рикардо Роселло.

«Все зависит от ущерба для инфраструктуры…Я боюсь, что все серьезно. Мы думаем, что на это (на восстановление системы энергоснабжения – V) уйдут месяцы, а не недели или дни», - сказал Роселло.

Ранее Роселло подчеркнул, что Роселло, «урагана таких масштабов в новейшей истории еще не было». Ураган Мария, который получил четвертую категорию из пяти, обрушился на Пуэрто-Рико в среду.

Ранее в Национальном центре США по слежению за ураганами заявили, что «последствия будут катастрофическими». Сильный ветер со скоростью до 233 км/час уже сорвал крыши с домов, повалил деревья и заборы. На остров обрушились проливные дожди.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода – с 1 июня по 30 ноября. Вслед за Пуэрто-Рико «Мария» придет в северную часть побережья Доминиканской республики.