460 млрд тенге составят потери трехлетнего бюджета с принятием нового Налогового кодекса

Сокращение условий для бизнеса, заложенные в проекте нового Налогового кодекса принесут республиканскому бюджету потери в размере 460 миллиардов тенге в ближайшие три года, заявила в четверг в ходе презентации документа в мажилисе председатель комитета по финансам и бюджету палаты Гульжана Карагусова. Однако в министерстве национальной экономики считают, что это не так.

«Здесь написано это, что Кодекс нацелен на стимулирование выхода бизнеса из тени и расширения налоговой базы. Мы думали, что дефицит бюджета уменьшится. Но мы получаем, что с принятием проекта Кодекса, потери республиканского бюджета, национального фонда на последующие три года ориентировочно составят почти полтриллиона тенге – 500 млрд тенге. Вот как бы это понять простому обывателю?», - поинтересовалась депутат Майра Айсина.

Ее поддержала Карагусова, назвав более точную сумму: «По поводу того, что вы сократили все льготы, у нас дыра в 460 миллиардов за три года».

В свою очередь первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов напомнил, что дефицит бюджета на 2018 год планируется на уровне 1% или в три раза ниже, чем сейчас.

«Прямые потери (бюджета - V) предполагаются 24 млрд тенге, они же компенсируются 24 млрд тенге дополнительными уточнениями, налогами и отменой льгот», пояснил он.

По его заверениям, та сумма, которая озвучена депутатами, это «условно выпадающие доходы, и что бюджет остается сбалансированным».

Карагусова не согласилась с первым вице-министром. Более того, она заявила, что эти расчеты неверны, и устных ответов парламент от правительства не принимает.

«На заседании Республиканской бюджетной комиссии вице-премьер Ерболат Аскарбекович Досаев четко сказал, что условные потери просчитаны неверно. Сейчас методика неверная, и в этой связи нам в процессе работы будет дан совершенно другой расчет. Все остальное, когда говорят устно - мы устных ответов не принимаем. У нас все ответы правительства только в письменном виде и с прилагаемыми расчетами. Я еще раз хочу членам правительства об этом сказать. Конкретно, четко, ясно», - подчеркнула депутат.