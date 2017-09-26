Перечень сел, которые подключат к интернету до 2020 года, будет готов до конца сентября

Министерство информации и коммуникаций уже разработало дорожную карту, в которой определило перечень сел, которые будут подключены к высокоскоростному интернету к 2020 году. Однако, окончательный список будет готов только к концу месяца.

«Предусмотрено обеспечение население качественным интернетом. На сегодня все 122 города Казахстана и порядка 1200 сел имеют высокоскоростной интернет. Согласно поручению, министерство проведет волоконно-оптические линии связи в порядка 1700 перспективных сельских населенных пунктов, то есть население более 2 млн человек будет иметь доступ к интернету. Список сел мы отрабатываем совместно с министерством национальной экономики», - сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Он напомнил, что проект планируется реализовать в 2018-2020 годы. По расчетам министра, в результате проведенной работы до 2021 года будут проведены волоконно-оптические линии связи, протяженностью 24 тысячи километров, что позволит местным исполнительным органам обеспечить доступ к интернету. Реализация проекта запланирована по схеме государственно-частного партнерства.

«В результате планируется обеспечить скорость доступа в интернет 20 мегабит в секунду, подключить 2000 школ, учреждения здравоохранения, местные исполнительные органы. Для реализации проекта министерством информации и коммуникаций разработана и утверждена дорожная карта. На данный момент документ утвержден», - также проинформировал министр.

В свою очередь министр национальной экономики Тимур Сулейменов назвал проект особенным, так как он реализуется без нагрузки на бюджет, а через инструменты ГЧП.

«После обсуждения была выбрана модель сервисного контракта закупа долгосрочной услуги. Мерой господдержки здесь будет выступать долгосрочная гарантия потребления. Предполагается, что инвестор, который выиграет конкурс, будет поквартально вводить сети в эксплуатацию в течении трех лет и обеспечит сетями все плановые населенные пункты. Сети останутся на его балансе, на обслуживание государство в течении 14 лет будет обеспечивать гарантированный закуп услуги. Таким образом бюджет разгружается», - объяснил он.

В то же время, госорганы обсуждают несколько аспектов. В частности, подчеркнул Сулейменов, местным исполнительным органам и министерству информации и коммуникаций необходимо уточнить конкретный перечень сел. Кроме того, нужно определить тариф на эти 10-14 лет.

«Таким образом, здесь нужно определится с техническими и технологическими подходами, тарифообразованием, который пойдет на конкурс. Соответственно конкурс будет проводится на уменьшение. После будет ясно какой тариф мы будем применять», - отметил глава Миннацэкономики.

Сулейменов добавил, что при планировании в такой отрасли, как обеспечение интернет-связью, «важно не ошибиться с финансовой и технологической стороной дела». И на это необходимо определенное время. Второй момент – процедуры, которые установлены законодательством о ГЧП и бюджетным законодательством.

«С одной стороны, они обеспечивают прозрачность, с другой – соответственно, тянут время. Только на объявление конкурса и сбор заявок мы должны потратить порядка 2 месяца, затем оценка заявок, подведение итогов, информирование конкурсантов еще один месяц. Таким образом это долгий проект, поэтому нужно стартовать как можно раньше. На данный момент дорожная карта утверждена, поэтому уже в сентябре этого года первый аспект и согласование с местными исполнительными органами будет завершен. Работа по определению идет. Села определены нужно лишь конкретный перечень по районам. До конца сентября будет завершено это», - заключил Сулейменов.