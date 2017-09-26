Тенге может укрепиться – Акишев

Глава Национального банка Данияр Акишев считает курс тенге переоцененным и призвал граждан и бизнес не играть на разнице обменного курса – «так можно и проиграть», сказал он во вторник журналистам в кулуарах заседания правительства.

«Обменный курс в Казахстане свободно плавающий. Это означает, что он формируется, в основном, без участия Национального банка. Это означает, что он формируется на основе спроса и предложения на валютном рынке. Текущая ситуация, которая есть сейчас, (связанная - V) с внешними факторами достаточно благоприятная. Вы знаете, что уровень цен на энергоносители Казахстана в последнее время растет. Поэтому это означает, что скорее всего, валютная выручка, которая поступает в страну, будет увеличиваться, здесь будет больше речь зависеть от того, на сколько быстро эта валютная выручка будет попадать в Казахстан и обеспечивать дополнительное предложение иностранной валюты», - рассказал Акишев.

Он также отметил, что ситуация в странах – торговых партнеров Казахстана достаточно стабильна, и обменные курсы в этих странах также стабильны. Поэтому, заверил глава фингрегулятора, «оснований для каких-либо беспокойств нет».

«Для граждан и предприятий, которые на этом рынке пытаются заработать, хочу повторить: Мне кажется, мы это неоднократно повторяли, нет смысла в момент изменения обменного курса бегать в обменные пункты и пытаться на этом заработать. Можно и проиграть. Потому что обменный курс, макроэкономическая ситуация хорошая, мы считаем курс тенге переоцененным. Это означает, что вполне возможно, вероятно и может укрепиться. Поэтому те люди, которые сейчас покупают валюту, будут в проигрыше», - предупредил Акишев.

Что касается инфляции, то, по заверениям главы Нацбанка она находится в установленном правительством коридоре 6-8%. И здесь тоже нет поводов для беспокойства.

«Ситуация за 8 месяцев 2017 года благоприятна, уровень цен вырос за 8 месяцев этого года на 3,9%. Это ниже, чем в прошлом году, когда рост цен за этот же период составил 5,4%.... Тот коридор, который установлен Нацбанком совместно с правительством на 2017 год 6-8%, сейчас выдерживается. Годовая инфляция - август 2017 года к августу 2016 года, то есть за последние 12 месяцев, уровень инфляции составляет 7% ровно. Находится в середине коридора», - заключил он.