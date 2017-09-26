Оператор государственной жилищной программы презентовал онлайн-сервис «Баспана»
Вкладчики Жилстройсбербанка смогут выбрать квартиру онлайн
Фото Жанары Каримовой

В Алматы председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова презентовала онлайн-сервис «Баспана», с помощью которого клиенты банка смогут выбрать строящееся жилье, подать заявку на участие в госпрограмме, пройти процедуру распределения жилья и выбрать квартиру. Портал объединяет вкладчиков, строительные компании и государственные органы, сообщает пресс-служба банка.

Как сообщили на презентации, сайт разработан для «удобства выбора и прозрачности процесса распределения жилья»:

«Мы проанализировали весь путь участия вкладчика в государственной программе жилищного строительства и постарались максимально оптимизировать и автоматизировать его. На портале вкладчики смогут выбрать интересующий их строительный объект, подать заявку на участие в госпрограмме, пройти процедуру распределения жилья и выбрать понравившуюся квартиру. Весь процесс от начала до конца реализации квадратных метров будет открытым и прозрачным. То есть, вы еще копите необходимую сумму, но уже сейчас, на этом этапе, можете «забронировать» себе конкретную квартиру, которую хотите приобрести в рамках госпрограмм», – заявила Ляззат Ибрагимова.

С 2005 года Жилстройсбербанк является оператором государственных программ жилищного строительства. Как отмечают в банке, количество вкладов, открытых в Жилстройсбербанке, скоро приблизится к миллиону. До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию порядка 12 тысяч квартир по госпрограммам.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Казахстан изменит подходы к возвращению этнических казахов
Новости
​Обидно, когда начинают хамить: Божко прокомментировал свои высказывания о сельской молодёжи​
Новости
Избран новый председатель совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Новости
Государство больше не будет заниматься определением граждан, нуждающихся в социальных услугах
Новости
Кыргызстан недоволен встречей Назарбаева с кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым
Новости
Казахстан вручил ответную ноту протеста МИД Кыргызстана