Вкладчики Жилстройсбербанка смогут выбрать квартиру онлайн

В Алматы председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова презентовала онлайн-сервис «Баспана» , с помощью которого клиенты банка смогут выбрать строящееся жилье, подать заявку на участие в госпрограмме, пройти процедуру распределения жилья и выбрать квартиру. Портал объединяет вкладчиков, строительные компании и государственные органы, сообщает пресс-служба банка.

Как сообщили на презентации, сайт разработан для «удобства выбора и прозрачности процесса распределения жилья»:

«Мы проанализировали весь путь участия вкладчика в государственной программе жилищного строительства и постарались максимально оптимизировать и автоматизировать его. На портале вкладчики смогут выбрать интересующий их строительный объект, подать заявку на участие в госпрограмме, пройти процедуру распределения жилья и выбрать понравившуюся квартиру. Весь процесс от начала до конца реализации квадратных метров будет открытым и прозрачным. То есть, вы еще копите необходимую сумму, но уже сейчас, на этом этапе, можете «забронировать» себе конкретную квартиру, которую хотите приобрести в рамках госпрограмм», – заявила Ляззат Ибрагимова.

С 2005 года Жилстройсбербанк является оператором государственных программ жилищного строительства. Как отмечают в банке, количество вкладов, открытых в Жилстройсбербанке, скоро приблизится к миллиону. До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию порядка 12 тысяч квартир по госпрограммам.