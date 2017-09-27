​Глава Дагестана уходит в отставку

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сообщил в интервью московскому изданию «Говорит Москва», что уходит в отставку в связи с возрастом – в этом году ему исполнился 71 год, пишут «Ведомости» .

Российское издание РБК сообщило, что главу Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента, чтобы обсудить кандидатуру возможного преемника и предложили ряд должностей.

«Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня (27 сентября) Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов», – сказал он в интервью.

Он пояснил, что намерен заняться научной и общественной деятельностью. Абдулатипов отметил, что сейчас республика находится на подъеме, выйдя из кризиса.

Политическую карьеру Рамазан Абдулатипов начал в 1990 году. Январе 2013 года он был назначен исполняющим обязанности главы Дагестана в январе 2013 года, а затем, позже в том же году, был избран президентом.



