Яндекс планирует развить собственную рекламную сеть в Казахстане

Российская компания Яндекс, открывшая в марте этого года офис в Алматы, в Казахстане делает ставку на рынок интернет-рекламы. В планах компании – три основных направления. Об этом в интервью Vласти рассказал Артем Борисов, руководитель офиса Яндекса в Казахстане.

«Сейчас наши сотрудники помогают более эффективно размещать рекламу клиентам. Что касается наших будущих приоритетов: во-первых, это развитие рынка онлайн рекламы как такового, потому что рынок еще находится в состоянии развития. Второе – это развитие нашей рекламной сети, привлечение огромной аудитории. Это не просто поиск – это площадки. Более 10 тысяч площадок входят в сеть, в которой можно будет показывать рекламные объявления по интересам пользователей», - сказал Борисов.

По словам Сергея Герштейна, заместителя руководителя дивизиона массовых продаж компании, казахстанский рынок «хороший» и «интересный», но «здесь еще не произошло этого массового перехода из офлайна в онлайн».

«Это еще впереди, - сказал Герштейн Vласти, - все к этому как раз и ведет, поэтому мы пришли вовремя. Сейчас ловим эту динамику. С точки зрения интернет-рекламной индустрии, Казахстан на несколько лет отстает от того, что происходит в России. Там уже случился переход. Там уже интернет – это второй после телевидения рекламный рынок. В Казахстане пока офлайн еще больше. Но есть большой интерес. Здесь мне задают максимальное количество интересных вопросов, по сравнению с другими странами, где я выступал».

Яндекс открыл офис в Казахстане в марте этого года. По словам Герштейна, офис скорее всего будет расширяться. Кроме того, в планах компании открыть в Алматы и Астане «Яндекс.Лицей» — проект по обучению школьников программированию.