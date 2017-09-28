Размер трансфертов из Нацфонда с 2020 года станет фиксированным

Нурсултан Назарбаев одобрил изменения в указ об утверждении концепции новой бюджетной политики. В частности, подраздел «Эффективное использование средств Национального фонда Республики Казахстан» был изложен в новой редакции, сообщает в четверг МИА «Казинформ» .

«Начиная с 2020 года ежегодный фиксированный размер гарантированного трансферта из Национального фонда будет снижен до 2000 млрд тенге. Для усиления сберегательной функции размер неснижаемого остатка средств в Национальном фонде будет сохранен на уровне 30% от ВВП», - говорится в обновленной концепции бюджетной политики.

В документе оговаривается, что одной из мер обеспечения сохранности и ликвидности активов Национального фонда станет продолжение диверсификации их состава: в составе инвестиционного портфеля фонда будут выделены портфель золота, альтернативный и долгосрочный портфели.

«Выделение целевых трансфертов из Национального фонда будет предусмотрено только по решению президента Республики Казахстан на реализацию антикризисных программ в периоды спада экономики или замедления темпов роста экономики, а также неокупаемых социально-значимых проектов национального масштаба, стратегически важных инфраструктурных проектов при отсутствии альтернативных источников их финансирования. При этом трансферты из Национального фонда должны проходить через республиканский бюджет в соответствии с бюджетными процедурами», - говорится в тексте документа.

Для отслеживания целевого использования выделяемых из Национального фонда целевых трансфертов должен быть разработан механизм мониторинга и аудита финансовой части финансируемых проектов, также указывают разработчики нововведений.

Настоящий указ введен в действие с 22 сентября 2017 года.