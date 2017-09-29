С космодрома «Байконур» запущена ракета-носитель со спутником «АзиаСат-9»

29 сентября в 00 часов 52 минуты по времени Астаны с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом «АзиаСат-9». Пуск прошел в штатном режиме, сообщает в пятницу пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

Ведомство сообщает, что телекоммуникационный спутник «АзиаСат-9» разработан и изготовлен фирмой «Space Systems/Loral» (США) по заказу «Asiasat» (Гонконг). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телекоммуникаций на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Согласно утвержденного Плана запусков космических аппаратов с космодрома «Байконур» состоявшийся пуск стал последним в этом месяце», - говорится в сообщении.

Следующий запуск с космодрома намечен на 12 октября 2017 года. В этот день планируется осуществить запуск ракеты-носителя «Союз-2» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-07».

«Напомним, что Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Госкорпорацией по космической деятельности «Роскосмос» совместно с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и организациями ракетно-космической промышленности РФ проводится работа по усилению мер безопасности до и после пуска ракет-носителей», - также сказано в пресс-релизе.