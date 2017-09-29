Узбекистан выплатил Казахстану более 130 млн долларов долга

«По Узбекистану у нас, действительно, были некие разногласия. С момента, когда мы заключили и урегулировали договорные взаимоотношения с узбекской энергосистемой, Узбекистан перед нами задолжал более 140 млн долларов», - сказал председатель правления АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, сообщает «Казинформ».

На сегодняшний день проводятся работы в части урегулирования данного вопроса.

«Большую часть этих денег нам уже заплатили, осталась небольшая сумма - 11 миллионов 330 тысяч тенге из 143 миллионов (долларов - Казинформ), то есть более 130 млн долларов они уже заплатили. И оставшиеся эти деньги они в соответствии с графиком уплатят нам до конца года», - отметил глава компании.

Во время мартовского визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Астану, где он встречался с Нурсултаном Назарбаевым, стороны обсуждали и водно-энергетический комплекс.

«Еще раз подтвердили, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим достоянием. И мы с полным пониманием относимся к желанию наших братских соседей использовать воду, и мы готовы в этом принимать участие, но без ущерба для всех других стран, находящихся в нижних течениях этих рек», -говорил Назарбаев.

В свою очередь Мирзиёев также добавил: «Водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим благом народов региона. От справедливого и рационального использования этих ресурсов зависят жизни десятков миллионов людей, стабильность и благополучие всего нашего региона».

Кроме того, по его словам, стороны обменялись мнением по вопросу строительства новых гидротехнических сооружений на трансграничных реках.

«Такие действия должны осуществляться на основе конструктивного подхода и компромисса, при котором не ущемляются интересы других заинтересованных государств, а также в соответствии с общепризнанными нормами международного водного права, - считает президент Узбекистана. - В этом плане мы поддерживаем инициативу ООН о заключении международных конвенций по рациональному и справедливому использованию водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи».