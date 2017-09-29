The Wall Street Journal прекращает печать своих иностранных изданий

Издатель The Wall Street Journal сообщил, что издание прекращает печать своих иностранных изданий в связи с усилением конкуренции на рынке печатной рекламы и приверженностью газеты цифровым технологиям.

«Последний печатный номер европейского издания вышел сегодня, азиатское издание будет выходить еще неделю. Переход на новый формат означает, что на некоторых рынках печатная версия The Wall Street Journal вовсе не будет представлена. На ключевых же, таких, например, как Токио, по словам компании, через какое-то время (точную дату там не сообщили) будет налажен выпуск стандартного американского издания. В своем обращении к читателям европейское издание газеты сегодня пообещало сохранить высокие стандарты журналистики на всех платформах», - пишет Коммерсант.

Номера азиатского издания начали выпускать в 1976 году, их продавали в городах Азии и делали акцент на местных деловых новостях. Европейское издание выпускалось с 1983 года.

По последним данным, тираж европейского издания газеты составлял 49 тысяч экземпляров во втором квартале текущего года, азиатского — 45 тысяч. Тираж американского издания составляет 1,1 млн экземпляров. Согласно годовому отчету компании, в прошлом году ее убыток составил $643 млн.