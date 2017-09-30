В рамках ЭКСПО-2017 Казахстан подписал 39 соглашений со странами-участницами в области энергетики

Казахстан подписал 39 соглашений о сотрудничестве в области энергетики в рамках выставки ЭКСПО-2017 в Астане, рассказал в интервью Atameken business channel первый зампредседателя правления национальной компании «Астана-ЭКСПО 2017» Алишер Пирметов.

«ЭКСПО – это, конечно, репутация и имидж нашей страны и столицы. Но, помимо этого, выставка – мощный импульс для инновационно-технологического развития страны», - сказал он, приведя также данные о том, что акимат столицы отобрал полтора десятка технологий для внедрения в городе.

Также Пирметов проинформировал о коммерческих результатах выставки. «Что касается нашей нацкомпании, мы заработали порядка 70 миллиардов тенге. У нас были спонсоры, мы получали деньги от коммерческой деятельности, продажи прав на лицензионную продукцию, использование товарного знака. Хочу напомнить, два года назад Ахметжан Есимов сказал в интервью: «ЭКСПО – это не коммерческое мероприятие, и прибыль от него нельзя высчитывать путем простого торгового баланса». Думаю, это абсолютно верный подход».

Пирметов отметил, что, помимо «живых» денег, остались ликвидные активы. Множество компаний получили существенную прибыль – от авиаперевозчиков до отелей и ресторанов. «Если думать по-государственному, опираясь на законы экономики и здравый смысл, мы получили колоссальный экономический эффект», - подчеркнул спикер.

Кроме этого, он рассказал о результатах международного сотрудничества во время проведения выставки. Так, в течение трех месяцев было организовано 220 официальных мероприятий с участием 28 глав государств, 13 спикеров парламентов и генсекретарей, 10 премьер-министров, 26 заместителей премьер-министров, 70 министров и 48 замминистров. В целом ЭКСПО-2017 посетили делегации 45 зарубежных стран-участниц.

«Увеличение количества лояльных к нашей стране политиков – важная часть имиджевого продвижения государства. В рамках проведения выставки подписано 39 соглашений стран-участниц с представителями деловых и научно-образовательных кругов Казахстана в области энергетики, строительства, инвестиций и т.д».

Резюмируя, он отметил эффект от проведения «Астана Экспо». «Антикризисный эффект в период подготовки, новый импульс для въездного туризма, развитие экономики в отдельных секторах, появление делового центра Астаны, колоссальный имиджевый эффект по всему миру и, я надеюсь, изменение видения казахстанцев относительно будущего экономики нашей страны. Это глобально. Если более локально, акимат Астаны отобрал 16 лучших мировых технологий из представленных на выставке для внедрения в столице. Аналогичную работу проделали многие регионы. Министерство образования и науки создало рабочую группу по внедрению «зеленых» технологий. Могли бы мы сделать такое без ЭКСПО? Теоретически – да. Практически – вряд ли. Эффект от ЭКСПО уже есть, и он будет расти», - заключил Алишер Пирметов.