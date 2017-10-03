Меценат Нурлан Смагулов подарил работу Энди Уорхола музею имени Кастеева

«Мы в семье очень любим Уорхола», - сказал Смагулов.

Бизнесмен сделал подарок в ходе празднования 25-летия компании Astana Motors. Кроме того, в честь юбилея компании весь октябрь вход в музей будет бесплатным.

Помимо этого, в интервью Vласти Нурлан Смагулов сказал, что в планах - построить музей по типу Музея современного искусства MoMa (Нью-Йорк):

«Я в Нью-Йорке часто бываю, они во дворе МоМа сделали музей скульптур под открытым небом, здесь (в музее им. Кастеева - V) - шикарный итальянский дворик, из него можно сделать что-то красивое, но никто не делает. У нас много идей, связанных с музеем».

«Меня мало занимала кончина Кеннеди. А вот его прекрасная вдова была для меня куда большим вдохновением» — однажды сказал Энди Уорхол. Он сделал серию портретов Жаклин Кеннеди в традиционной эстетике поп-арта, на которых запечатлел бывшую первую леди. За основу были взяты различные публикации Жаклин в СМИ. 300 работ, объединенных единым названием Warhol:Jackie, впервые выставлены в нью-йоркской галерее Blain|Di Donna.

