На его борту находилось 5 человек
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Самолет санавиации потерпел крушение на подлете к Алматы
Фото Жанары Каримовой

Самолет санитарной авиации, выполнявший рейс из Шымкента в Алматы, пропал с радаров вечером во вторник, сообщил комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию на своей странице в Facebook. Позже самолет был обнаружен горящим, его тушат, сообщили в комитете по ЧС.

"Санитарный рейс, воздушное судно Ан 28 авиакомпании Eastwing по маршруту Алматы - Шымкент. В 18:47 пропал с локатора, удаление 28 км от Алматы. Связь с бортом отсутствует. На борту 5 человек. Идут спасательно-поисковые работы», - говорится в сообщении.

В 20:25 официальный представитель комитета по ЧС министерства внутренних дел Руслан Иманкулов подтвердил, что подразделения комитета «прибыли на место». «Производится тушение самолета», - сообщил он.

Других подробностей к этому моменту неизвестно.

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